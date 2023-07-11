Корабли в моей гавани, не взлетим, так поплаваем, – слова из песни иноагента Земфиры внезапно оказались пророческими. Животрепещущие новости Нижнего Новгорода о дожде и массовом потопе набирают обороты.

"Корабли в моей гавани, не взлетим, так поплаваем", – слова из песни иноагента Земфиры внезапно оказались пророческими. Животрепещущие новости Нижнего Новгорода о дожде и массовом потопе набирают обороты.Всего за три дня столица Приволжья превратилась в Венецию по мотивам фильма ужасов. Аномальный ливень затопил дороги и жилые дома. Нижний Новгород оперативно переобулся в резиновые сапоги — при этом ниже колена надевать не советуют.В телеграм-каналах и интернет-сообществах распространились шокирующие кадры. Кареты скорой помощи застревали в огромных лужах, аналогичная беда постигла и общественный транспорт. Как сообщает телеканал , в Сети появилось видео из затопленного автобуса, где пассажиры были вынуждены залезать на поручни.И это далеко не единичный случай. Судя по кадрам, из некоторых машин спасатели выносили пенсионеров на руках, а дети в жилых дворах вылавливали из воды целые коллекции автомобильных номеров. Но особо внимания ввиду погоды заслужила недвижимость. Жители Нижнего Новгорода массово пожаловались на последствия ливня."Управляющая компания бездействует. Через крышу затопило квартиры до седьмого этажа", "Буквально водопад в прихожей, спальне, туалете", "Течет крыша, скоро провалится потолок, штукатурка упадет на голову!" — возмутился народ из разных районов города.передает, что аномальный ливень в регионе — это результат климатических изменений, а повсеместный потоп отразил несовершенство городской инфраструктуры.Отметим, народ плавает наряду с тем, что на городской фестиваль "Столица закатов" в 2023 году Нижний Новгород получил более 40 миллионов рублей, а сколько на него было потрачено годами ранее, учитывая 800-летие города в 2021-м, без корвалола в аптечке лучше не считать. Кроме того, недавно нижегородцы выяснили, что ограждения вдоль набережной города оказались из пенопласта.Сочувствуя тонущим нижегородцам и самим себе, не стоит зацикливаться на негативе. Все-таки даже потоп в квартире — это еще не самое страшное, а атмосферный циклон хорошенько встряхнул сразу несколько регионов страны. В Абхазии тоже не безопасно: из-за ливней туристку "смыло разлившейся рекой". Об этой новости пишет .