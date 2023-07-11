Жители Владимирской области теряют астрономические суммы, совершая онлайн-покупки у неизвестных...

Жители Владимирской области теряют астрономические суммы, совершая онлайн-покупки у неизвестных продавцов.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Так, 9 июля во Владимире в полицию обратился мужчина 1984 года рождения, сообщивший, что «купил» через популярный сайт объявлений ходунки. Мужчина, надеясь на «честное слово», перевёл 15 000 рублей. Правда, после этого продавец перестал выходить на связь.Как рассказывают в региональной пресс-службе УМВД России, в этот же день (9 июля 2023 года) жительницу Судогды привлекло объявление о продаже обуви. Размещено сообщение было в одной из популярных социальных сетей. Женщина перевела продавцу 3 500 рублей, но в оговоренные сроки обувь так и не получила.Жительница Вязников по той же схеме перевела 30 000 рублей, надеясь получить автомобильный двигатель.Покупают наши земляки через Интернет и золотые украшения. Так, например, во Владимире мужчина выбрал по объявлению комплект, перевёл 55 000 рублей и остался ни с чем.Сотрудники полиции рекомендуют гражданам крайне внимательно относиться к онлайн-сделкам.На что обязательно стоит обратить внимание, совершая онлайн-сделки?1. При совершении покупок через сайты объявлений или в интернет-магазинах обязательно обращайте внимание на стоимость и наличие возможности купить товар за наличные деньги.2. Проверяйте персональную страницу продавца, читайте отзывы.3. В идеале следует покупать товары только на защищенных сайтах4. Помните! Внося 100% оплату до момента получения товара, вы можете потерять всю сумму.5. При покупке онлайн воспользуйтесь отдельной картой, к которой не привязан счет с вашим основным капиталом.Фото: pxfuel.com