Кейт Миддлтон недавно обратилась к теннисисту Эндрю Маррею через социальные сети. В своем посте она выразила гордость за его невероятную карьеру на Уимблдоне и поблагодарила его от имени всех поклонников тенниса.

Кейт Миддлтон недавно обратилась к теннисисту Эндрю Маррею через социальные сети. В своем посте она выразила гордость за его невероятную карьеру на Уимблдоне и поблагодарила его от имени всех поклонников тенниса.Принцесса является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, и ее поддержка Маррея была приятным сюрпризом для многих. Эндрю Маррей, британский теннисист и экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, сыграл свой последний матч на Уимблдоне 5 июля.Он рассказал о своем решении завершить карьеру из-за физических проблем и травм. Многие поклонники Маррея выразили свою поддержку и признательность за его вклад в теннис.Принцесса Кейт и Эндрю Маррей дружат уже несколько лет. Во время пандемии они провели видеозвонок с юными теннисистами из начальной школы Бонд в Южном Лондоне. Маррей рассказал студентам о своем выборе карьеры в теннисе и подчеркнул, что это было дело, в котором он был хорош. Они также обсудили радость, которую теннис приносит их жизни.Помимо этого, принц Уильям недавно посетил матч между сборными Англии и Швейцарии на чемпионате Евро-2024 в Дюссельдорфе. Он явно не сдерживал своих эмоций, поддерживая свою команду.Такие моменты подчеркивают важность спорта и его влияние на общество. Они объединяют людей и вдохновляют на достижение выдающихся результатов. Как покровительница спорта, принцесса Кейт активно поддерживает различные спортивные мероприятия и спортсменов, признавая их усилия и достижения.Принцесса Кейт продолжает проходить лечение от рака, поэтому пока неизвестно, появится ли она на финале Уимблдона и сможет ли вручить награды. Но ее поддержка и послание для Эндрю Маррея останутся в сердцах фанатов тенниса и будут служить вдохновением для всех, кто стремится к достижению высот в своей карьере.