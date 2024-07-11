Славянский базар в Витебске – это не только концерты звезд, но еще и лучшие спектакли. В этом году на фестиваль искусств московский театр им. Вл. Маяковского привез свой самый титулованный спектакль Русский роман, поставленный Миндаугасом Карбаускисом и рассказывающий о драматичных годах жизни Льва Толстого. Роль жены писателя Софьи Андреевны сыграла Евгения Симонова – одна из ведущих актрис этого театра. Перед спектаклем с ней встретился корреспондент Дни.ру.

"Славянский базар в Витебске" – это не только концерты звезд, но еще и лучшие спектакли. В этом году на фестиваль искусств московский театр им. Вл. Маяковского привез свой самый титулованный спектакль "Русский роман", поставленныйМиндаугасом Карбаускисом и рассказывающий о драматичных годах жизни Льва Толстого. Роль жены писателя Софьи Андреевны сыграла Евгения Симонова – одна из ведущих актрис этого театра. Перед спектаклем с ней встретился корреспондент "Дни.ру".Про Льва Толстого говорят, что он был диктатор. НоЕвгения Симонова оправдывает это гениальностью автора "Анны Карениной". А смогла бы онасама жить с гением? "Мой муж (Андрей Эшпай – Прим. ред.) – не гений, а простопотрясающий режиссер, – говорит она. – Жить с ним, конечно, непросто. Ну а комупросто? Лучше сложно, но интересно – мы вместе уже сорок лет".Дочь актрисы от первого брака – Евгения Кайдановская. Сегодняона служит с легендарной матерью в одном театре. "Она – очень талантливая, – радуетсяЕвгения Павловна. – Я очень люблю с ней играть – у нас около десяти совместныхспектаклей за двадцать лет. Выбор стать актрисой был ее личный – она, мягкоговоря, неважно училась, так что больше некуда было идти, кроме как в актеры(улыбается). Я ее не отговаривала – видела, что она способная. А вот когда вактеры пошел мой внук, то его уже отговаривала, потому что он хорошо учился. Имне было очень обидно, потому что было потрачено много сил, денег, чтобы он получилхорошее образование".По словам Симоновой, для домашних она – не звезда, апросто супруга, мама и любимая "бабуля". "У нас непринято в семье быть звездой. Звезда– это Мерил Стрип, – убеждена актриса. – Вот нынешнее поколение – они другие. У них другие деньги ивозможности, а меня хотя и знала меня вся страна, но мы были нищие. За фильм "Афоня"(лирическая мелодрама Георгия Данелия, где Симонова играла медсестру Катю Снегиреву – Прим. ред.)получила всего 240 рублей, которые потратила на подарки для близких сапоги ипроигрыватель".