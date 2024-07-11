Славянский базар в Витебске – это не только концерты звезд, но еще и лучшие спектакли. В этом году на фестиваль искусств московский театр им. Вл. Маяковского привез свой самый титулованный спектакль Русский роман, поставленный
Миндаугасом Карбаускисом и рассказывающий о драматичных годах жизни Льва Толстого. Роль жены писателя Софьи Андреевны сыграла Евгения Симонова – одна из ведущих актрис этого театра. Перед спектаклем с ней встретился корреспондент Дни.ру.
"Славянский базар в Витебске" – это не только концерты звезд, но еще и лучшие спектакли. В этом году на фестиваль искусств московский театр им. Вл. Маяковского привез свой самый титулованный спектакль "Русский роман", поставленный
Миндаугасом Карбаускисом и рассказывающий о драматичных годах жизни Льва Толстого. Роль жены писателя Софьи Андреевны сыграла Евгения Симонова – одна из ведущих актрис этого театра. Перед спектаклем с ней встретился корреспондент "Дни.ру".
Про Льва Толстого говорят, что он был диктатор. Но
Евгения Симонова оправдывает это гениальностью автора "Анны Карениной". А смогла бы она
сама жить с гением? "Мой муж (Андрей Эшпай – Прим. ред.) – не гений, а просто
потрясающий режиссер, – говорит она. – Жить с ним, конечно, непросто. Ну а кому
просто? Лучше сложно, но интересно – мы вместе уже сорок лет".
Дочь актрисы от первого брака – Евгения Кайдановская. Сегодня
она служит с легендарной матерью в одном театре. "Она – очень талантливая, – радуется
Евгения Павловна. – Я очень люблю с ней играть – у нас около десяти совместных
спектаклей за двадцать лет. Выбор стать актрисой был ее личный – она, мягко
говоря, неважно училась, так что больше некуда было идти, кроме как в актеры
(улыбается). Я ее не отговаривала – видела, что она способная. А вот когда в
актеры пошел мой внук, то его уже отговаривала, потому что он хорошо учился. И
мне было очень обидно, потому что было потрачено много сил, денег, чтобы он получил
хорошее образование".
По словам Симоновой, для домашних она – не звезда, а
просто супруга, мама и любимая "бабуля". "У нас непринято в семье быть звездой. Звезда
– это Мерил Стрип, – убеждена актриса. – Вот нынешнее поколение – они другие. У них другие деньги и
возможности, а меня хотя и знала меня вся страна, но мы были нищие. За фильм "Афоня"
(лирическая мелодрама Георгия Данелия, где Симонова играла медсестру Катю Снегиреву – Прим. ред.)
получила всего 240 рублей, которые потратила на подарки для близких сапоги и
проигрыватель".