“Небезопасное развлечение”: сразу в нескольких владимирских парках аттракционы работали без...

“Небезопасное развлечение”: сразу в нескольких владимирских парках аттракционы работали без госрегистрацииВ “Центральном парке культуры и отдыха” во Владимире индивидуальным предпринимателем смонтирован аттракцион «Стереолайф-Прайм», который эксплуатировался без государственной регистрации. Это нарушает требования регламента “О безопасности аттракционов”.В дело вмешалась прокуратура и внесла представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.“Кроме того, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Ярко-парк». Так, в парке «Добросельский» на момент проверки отсутствовали сведения о допуске 9 аттракционов к эксплуатации, в связи с чем директору организации тоже внесено представление.Подобные недостатки установлены в деятельности еще двух предпринимателей. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области