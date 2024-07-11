Певица Рита Дакота сделала то, о чем долго мечтала.

Певица Рита Дакота сделала то, о чем долго мечтала.Рита Дакота стала популярной певицей во многом благодаря проекту "Фабрика звезд", на который она попала в 2007 году. Уже тогда артистка предпочитала выступать с собственным материалом, заявила о себе как об авторе-исполнителе. Позднее ее песни начали покупать известные в странах СНГ певцы. Многие композиции становились хитами.Успехами в сольной карьере Рита Дакота тоже может похвастаться. Артистка трепетно относится к каждому записанному альбому, ведь в песнях она делится своими эмоциями, переживаниями, историей. Вокруг себя она собрала людей, которые целиком и полностью поддерживают ее творческие проекты, помогают в достижении смелых целей.Так, последние полгода Рита Дакота скрывала от поклонников ошеломляющую для них новость – она решила выйти на международный уровень. Певица уже записала несколько композиций на английском языке. Более того, артистка представила наработки западному лейблу."Полгода боялась рассказывать подписчикам, что мечтаю выйти на мировой рынок", – призналась исполнительница.Фото: скриншот соцсетиТеперь Рита Дакота с нетерпением ждет, когда сможет официально представить фанатам новые композиции. Поклонники же завалили кумира сообщениями, в которых выразили свою бесконечную поддержку. "Только вперед", "Кажется, куда еще круче, но, оказывается, это возможно", "Поздравляю", – пишут певице люди.