РФ и Индия считают культурное сотрудничество важной составляющей отношений стран

Культурное сотрудничество России и Индии является важной составляющей отношений двух стран, стороны намерены расширять географию культурных обменов, продолжить практику фестивалей и перекрестных годов обмена.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Стороны констатировали, что культурное взаимодействие является важной составляющей российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Стороны содействуют установлению прямых контактов и дальнейшему сотрудничеству между ансамблями, театрами, библиотеками, музеями, творческими вузами и другими культурными учреждениями двух стран", - говорится в документе.Кроме того, стороны высоко оценили успешную реализацию программы культурных обменов между Минкультуры РФ и министерством культуры Индии на 2021-2024 годы."Достигнута договоренность продолжить взаимовыгодную практику поочередного проведения фестивалей культуры и кино. Была также акцентирована необходимость расширения географии культурных обменов и более широкого вовлечения молодежи и коллективов народного творчества", - отмечается в заявлении.Кроме того, необходимость содействия в деле формирования более современного представления об обеих странах в дополнение к культурным обменам, которые могут включать крупномасштабные выставки и обмены в таких областях, как наука и технологии, зеленая энергетика, космос. Достигнута договоренность провести "перекрестные кроссведомственные годы обмена" в обеих странах для расширения связей между людьми и объединения экономического, образовательного, научного и гражданского сообществ.