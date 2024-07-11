В 1985 году на экраны вышел фильм Приключения Электроника, который принес братьям Торсуевым – Виктору и Сергею – невероятную популярность и признание зрителей. Фильм стал настоящим хитом, завоевав сердца многих, особенно среди молодежи.

В 1985 году на экраны вышел фильм "Приключения Электроника", который принес братьям Торсуевым – Виктору и Сергею – невероятную популярность и признание зрителей. Фильм стал настоящим хитом, завоевав сердца многих, особенно среди молодежи.Письма от поклонников летели к братьям Торсуевым буквально мешками. Ежедневно на студии актеры получали около 20 писем, а еще столько же приходило на адрес газеты "Пионерская правда". Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы помните культовый многосерийный фильм из СССР.