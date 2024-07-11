В Муроме тестируют кемпбот Это уникальное плавсредство, которое совмещает в себе почти все...

В Муроме тестируют кемпботЭто уникальное плавсредство, которое совмещает в себе почти все удобства маленькой квартиры и при этом может передвигаться по воде. На прогулке по Оке побывал наш корреспондент Федор Лалакин.Плавающий дом уже не фантазия а реальность. Разработчики из Мурома смогли построить уникальную конструкцию. Изнутри выглядит, как обычная комната в квартире: кухонная зона с краном и газовой горелкой, есть горячая вода, холодильник с морозилкой. Удобный раскладывающийся диван с телевизором, полноценная душевая и кассетный туалет. Обеденная зона легко превращается в дополнительные спальные места. Всего кемпбот может вместить до 6 человекГлеб Фролов, исполнительный директор компании-разработчика:- В данном создании нам помог наш губернатор Александр Александрович Авдеев он предложил идею совместить два вида туризма это кемпинг и путешествия по воде, как раз наши интересы с ним сошлись и мы создали такой продукт. Мы позиционируем его, как универсальное средство, как для бизнеса, так и для частного клиента. Мы рассматриваем, как гостиничные номера на базе нашего кемпбота, так и номера для путешествий.Для того чтобы управлять таким домом на воде не нужно особых умений. Максимальная скорость по течению 12 километров в час, против 8. На борту есть автопилот, навигационная система показывает глубину. Ходить кемпбот может даже по малым рекам.Илья Лебедев, технический директор компании-разработчика:- Знать самые простые правила, что это самый обычный руль начнем с управления мотором, это самый обычный руль поворачиваешь вправо поворачивает вправо, поворачиваешь влево поворачивает влево. Ну естественно стандартная машинка вот она находится в нейтральном положении, если мы скажем нажали вперед мы поплыли вперед, потом опять на середочку и задний ход все очень просто.Все бытовые приборы можно спокойно включить в розетку, как и в обычном доме, напряжение 220 вольт. Этот кемпбот, пока что тестовый вариант- говорят судостроители.В планах работы по улучшению планировки, а также облегчению веса конструкции, сейчас плавучий дом весит две с половиной тонны. Серийное производство уже запущено, в скором времени в регионе должны появиться места для спуска кемпботов на воду.И уже скоро плавучий дом можно будет взять в аренду для семейного отпуска.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести - Владимир"