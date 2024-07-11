В Вязниках 27 июля состоятся сразу два крупных события – Всероссийский Фатьяновский праздник и День города.

В Вязниках 27 июля состоятся сразу два крупных события – Всероссийский Фатьяновский праздник и День города. Уже сегодня жители районного центра активно готовятся к проведению праздников. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Так, порядок в Фатьяновском парке наводили городские школьники, участвующие в акции «Трудовое лето». Ребята убрали мусор и листву, а также пропололи клумбы. Именно здесь, на Солнечной поляночке, должен пройти большой праздничный концерт.