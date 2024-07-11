Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что много раз спасало его от смерти.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что много раз спасало его от смерти.Певец Андрей Григорьев-Апполонов, более известный как Рыжий из "Иванушек" много раз оказывался на грани между жизнью и смертью. По его словам, он с детства был везунчиком и баловнем судьбы. Даже цвет волос достался ему чудесным образом: папа — жгучий брюнет, мама — блондинка, а он — с золотистым цветом волос. Родители так и прозвали его "Золотой".В интервью звезда рассказала, как что-то потустороннее помогает ей идти по жизненному пути и выбираться из, казалось бы, непреодолимых ситуаций. Однажды Андрей попал в серьезную аварию и чудом выжил. Девушка, которая находилась вместе с ним, полтора года пролежала в коме, а исполнитель хита "Тополиный пух" с сотрясением мозга и двойным переломом таза через месяц уже ухаживал за новой подругой.А полет на дельтаплане в горах "Красной поляны" почти наверняка должен был оказаться последним – знаменитость завис над пропастью, чудом зацепившись за маленькую елочку. Причем тут же решил повторить полет.Знакомая австралийская целительница однажды в беседе с певцом приоткрыла завесу тайны: за Рыжим "Иванушкой" смотрит ангел и оберегает его. Прокрутив свою жизнь, Григорьев-Апполонов вынужден был согласиться с ней."Я должен был давно лежать в Сочи, рядом с мамой и сестрой", — добавил певец.Андрей уверен, что умрет своей смертью, но при этом не забывает трижды поплевать, чтобы не сглазить.Свой успех звезда тоже списывает на везение, но при этом не умаляет своих достоинств и признается, что немало трудился, чтобы стать тем, кем стал сегодня.