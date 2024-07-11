Скончался актер Бенджи Грегори, известный своей ролью мальчика Таннера в популярном сериале Альф. Ему было 46 лет.

Скончался актер Бенджи Грегори, известный своей ролью мальчика Таннера в популярном сериале "Альф". Ему было 46 лет.Информацию о смерти знаменитости первым сообщил портал TMZ. Сестра Грегори рассказала, что Грегори обнаружили мертвым в автомобиле.Последние время актер страдал от депрессии и проблем со сном. Причины его кончины пока неизвестны и будут установлены после проведения медицинской экспертизы.Бенджи Грегори также был известен своим участием в таких сериалах, как "Команда А" и "Сумеречная зона". Его талант и актерское мастерство оставили яркий след в истории кинематографа.Трагическая потеря артиста пришлась на фон других горестных известий, включая уход из жизни золотопромышленника Вадима Туманова в Москве. Он скончался в возрасте 96 лет, оставив свой след в истории, который нашел отражение в книге о Высоцком и Мончинском. Высоцкий посвятил Туманову несколько песен, что подчеркивает важность его личности для культуры и искусства.Смерть Бенджи Грегори и Вадима Туманова — это потери для поклонников и всего мира кинематографа. Их талант, вклад в культуру и наследие останутся в памяти поколений, продолжая вдохновлять и радовать людей в разных континентах и странах.