Компания Itpools официально подтвердила начало сотрудничества с Certik — лидером в сфере блокчейн-аудита. Это решение позволит обеспечить дополнительную защиту инвестиций и повысить уровень прозрачности работы платформы.

Certik занимается анализом и аудитом смарт-контрактов крупнейших криптопроектов мира. В числе клиентов компании — лидеры DeFi, биржи и Web3-стартапы. Теперь к ним присоединилась и Itpools.Благодаря этому партнёрству пользователи Itpools получат:— непрерывный мониторинг рисков;— прозрачные аудиторские отчёты;— гарантии соответствия лучшим практикам безопасности.Это особенно важно для инвесторов, которые ищут надёжные платформы с долгосрочной стратегией. Itpools уже зарекомендовал себя как стабильный проект, работающий более 10 лет, и теперь укрепляет свою позицию в глазах сообщества.