Там покажут более полусотни святынь из музейных и частных коллекций.

Совместный проект музея-заповедника Ростовский кремль и Музея имени Андрея Рублева стартует 31 июля.Как сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова, более 60 икон XIII – XVI веков собраны из двух федеральных музеев и частных коллекций. Многие иконы выставляются впервые после реставрации.На выставке можно будет проследить формирование ростовской школы иконописи с XIII по XVI век.Тут есть и памятники культуры XIII века, когда Ростов уцелел в годы монгольского нашествия и стал центром художественной жизни Северо-Восточной Руси, и древние двусторонние иконы, и редкие образы святителя Николая Чудотворца XIV века на характерном синем фоне.Большая часть икон относится к XV – XVI векам. Посетителям покажут, в частности, поясной деисусный чин конца XV века из села Поникарово, икону ростовских епископов Леонтия, Исаии и Игнатия, выносную икону святителя Николая Мирликийского, на которой после реставрации были обнаружены следы крестов-мощевиков и обетных привесок – свидетельства ее особого почитания.Также туристы увидят резные царские врата 1652 года и памятники иконописи из северных земель, входивших в Ростовскую епархию. Это недавно отреставрированные иконы из утраченного Пахомиева Кенского монастыря в Каргополье.