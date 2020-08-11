Прежний руководитель Денис Давыдов уволен по соглашению сторон служебного контракта.

В департаменте экономического развития Владимирской области произошла смена руководства. Его руководитель Денис Давыдов уволен по соглашению сторон. Новым директором департамента стал Александр Ярошевский. Его назначение обусловлено планами упразднения комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению с передачей полномочий и функций в отдельное от областной администрации отраслевое ведомство. Сообщили в белом доме.