Композитору, поэту и актеру Глебу Матвейчуку 26 июня исполнилось 40 лет. В свой юбилейный год он второй раз стал отцом, о чем и поспешил сообщить поклонникам.

Композитору, поэту и актеру Глебу Матвейчуку 26 июня исполнилось 40 лет. В свой юбилейный год он второй раз стал отцом, о чем и поспешил сообщить поклонникам.У Глеба Матвейчука было несколько гражданских и законных браков. С января 2004-го по ноябрь 2008-го он состоял в отношениях с актрисой Светланой Бельской. С августа 2010-го по июль 2016-го был женат на актрисе театра и кино Анастасии Макеевой. А потом стал жить с актрисой Еленой Глазковой.Благодаря Елене 24 сентября 2018 года Глеб впервые стал отцом – на свет появилась дочь Алиса. А 11 августа 2020 года, в праздник Рождества Святителя Николая Чудотворца, родился сын Саша. Вес – 4518 граммов. Настоящий богатырь!"Дважды папа! Сынок, мы тебя очень ждали!" – написал Глеб на своей странице в социальной сети "Инстаграм".11 Авг 2020 в 1:37 PDTК многочисленным поздравлениям поклонников присоединилась Юлия Беретта и другие знаменитости. Поздравит ли бывшего мужа Анастасия Макеева – вопрос.