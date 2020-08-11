Об этом сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов

Группа ВТБ в результате привлечения внешних инвесторов в апреле 2020 года перестала быть единоличным акционером ООО «Деметра Холдинг». Компания, управляющая инфраструктурными активами на рынке экспортной логистики российского зерна, стала совместным предприятием, где ВТБ владеет долей в 50,001 %. Об этом сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.«Наша «Деметра Холдинг» в апреле получила внешних инвесторов. Учет этого актива изменен с консолидируемого на совместное предприятие, оцениваемое по справедливой стоимости», - сказал он, комментируя журналистам отчетность группы ВТБ за первое полугодие 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).В апреле 2020 года группа ВТБ привлекла в холдинг стратегических инвесторов – АО «Агронова», российскую компанию, развивающую проекты в сельском хозяйстве в Краснодарском крае, и многопрофильную инвестиционную компанию Marathon Group. По итогам сделки доля АО «Агронова» в компании составила 25 %, Marathon Group — 24,999 %.«Мы развиваем бизнес совместно с профессиональными партнерами, нацеленными на повышение конкурентоспособности российского зерна на международных рынках. Опыт сотрудничества ВТБ с нашими партнерами по другим проектам группы создает хорошие предпосылки для нового этапа роста бизнеса холдинга», - сказал Виталий Сергейчук, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг», старший вице-президент ВТБ.В отчетности за первое полугодие 2020 года по МСФО группа ВТБ отразила выбытие чистых активов ООО «Деметра Холдинг» и его дочерних компаний (за исключением ООО «Кьюэсар Холдингс», над которым группа продолжает осуществлять контроль) и признала доход от выбытия в сумме 2,9 млрд рублей. Оставшаяся доля 50,001 % в ООО «Деметра Холдинг» учтена как инвестиция в совместное предприятие, отнесенная в категорию, оцениваемых по справедливой стоимости.СправкаООО «Деметра-Холдинг» объединяет инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики зерна в России. Холдинг является владельцем:· 100 % в ООО «Новороссийский зерновой терминал»;· 100 % в зерновом трейдере ООО «Мирогрупп Ресурсы»;· 35,36 % в ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»;· 50 % — 1 акции в АО «Объединенная зерновая компания»· контрольного пакета оператора РусТрансКом, в структуру которого входит лидирующий перевозчик зерновых по железной дороге — АО «Русагротранс»;· совместно с международной компанией Glencore, холдинг на паритетных началах владеет специализированным зерновым терминалом ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» в одноименном порту