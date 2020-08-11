Страшный ураган обрушился на туристический район Лебединое озеро в автономной зоне Внутренняя Монголия на севере Китая, передает . Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи видно, как ..

Страшный ураган обрушился на туристический район Лебединое озеро в автономной зоне Внутренняя Монголия на севере Китая, передает . Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи видно, как вихрь прошелся по базе отдыха разрушая множество строений. Сообщается о десятках пострадавших. В больницу были доставлены 33 отдыхающих, трое из них находятся в тяжелом состоянии.