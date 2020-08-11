Слухи о том, что в популярной турецкой теленовелле появится новый персонаж, оказались правдивыми. Продюсеры сериала Ветреный подписали контракт с атером Доганом Байрактаром.

Слухи о том, что в популярной турецкой теленовелле появитсяновый персонаж, оказались правдивыми. Продюсеры сериала "Ветреный" подписаликонтракт с атером Доганом Байрактаром.Уже известно, что персонаж красавца Догана будет бороться завнимание главной героини теленовеллы Рейян. Мужчина добавит напряженности в отношениядевушки с мужем Мираном.Отметим, что съемки третьего сезона сериала "Ветреный" ужевозобновились. Об этом сообщила исполнительница главной роли, актриса ЭбруШахин в личном микроблоге. Знаменитость опубликовала фото с площадки, которая, к слову, находится вдревнем турецком городе Мидьят.Добавим, что работа над новой частью теленовеллы былазаморожена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Некоторое время о судьбекартины ничего не было известно, что очень расстраивало поклонников. Вконце июня пресс-служба канала ATV выступила с заявлением. Телевизионщики успокоилифанатов сериала "Ветреный" и обещали, что работа будет возобновлена в августе.15 Авг 2019 в 5:19 PDTОтметим, что в третьем сезоне вернется ФеридеЧетин. Актриса исполняет роль матери главной героини. Во время съемок прошлойчасти Фериде ушла в декретный отпуск. Сейчас малыш звезды теленовеллы подрос, иона готова вернуться на экран.