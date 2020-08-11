Врачи подмосковной Ивантеевки чудом спасли зрение 37-летнему российскому сварщику, в глаз которого попал кусок металла. Мужчина надеялся, что сможет поправиться без медицинской ..

Врачи подмосковной Ивантеевки чудом спасли зрение 37-летнему российскому сварщику, в глаз которого попал кусок металла. Мужчина надеялся, что сможет поправиться без медицинской помощи.Однако когда он все же обратился к медикам, выяснилось, что ему в глаз попала окалина, которая вызвала язву роговицы. Из-за нее мужчина начал терять зрение и испытывать острую боль. Врачи извлекли из глаза инородное тело в ходе сложной операции, сохранив ему зрение. Специалисты отметили, что если бы россиянин обратился к ним немного позже, он мог бы ослепнуть.