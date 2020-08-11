Актриса поделилась снимком подросшего наследника. Звезда сериала Сваты Анна Кошмал души не чает в сыне.

Актриса поделилась снимком подросшего наследника. Звезда сериала"Сваты" Анна Кошмал души не чает в сыне.В кадре артистка нежно обнимает своего малыша, который слюбопытством разглядывает сандалии на собственных ножках. Отпрыску Анны КошмалМише в июне исполнилось два года. "Мотыльки. Мой", – подписала кадр звездасериала "Сваты".Напомним, что артистка вышла замуж в 2017 году. Личность супругазнаменитость держит в тайне. Известно, что избранник актрисы не имеет отношенияк кино и занимается предпринимательством.От фотографии звезды сериала "Сваты" и ее наследника подписчикипришли в восторг. Поклонники попросили артистку чаще выкладывать семейныеснимки."Наверное скучала по своего сыну😊💘(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Какая добрая фотография.Очень приятно осознавать, что у такой доброй, веселой, красивой, однимсловом-замечательной актрисы, есть счастье, что самое важное😍😍😍 очень рада за вас. Хорошеговремя прохождения с семьей. Вы замечательная актриса ❤️👍😍🔥", "Какой Миша уже взрослый😍 Очень красивые!!!" – отметили вкомментариях интернет-пользователи.10 Авг 2020 в 10:53 PDTКакписали "Дни.ру", украинская артистка Анна Кошмал снимается во второмсезоне сериала "Папик". .