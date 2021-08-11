Индекс FRG100, которые рассчитывается аналитической компанией Frank RG и отражает среднюю доходность депозитов в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Это уровень соответствующий показателям конца 2019 года.

Индекс ставок по годовым вкладам и депозитам банков на сумму 100 000 рублей, который аналитическая компания Frank RG рассчитывает на основе данных 54 российских банков, вернулся к допандемийному уровню. По данным на 10 августа (рейтинг обновляется ежесуточно), индекс FRG100 достиг 5,3% годовых.Индекс FRG100 отражает среднюю доходность вкладов сроком до одного года и рассчитывается на основе анализа около 450 вкладов в 54 банках. С начала августа индекс вырос на 0,16 процентного пункта (п.п.). Это самый заметный рост за декаду с ноября 2018 года. По данным опроса, который провел РБК в топ-20 российских банков по объему привлеченных средств от физических лиц, некоторые из финансово-кредитных организаций готовы предлагать своим клиентам доходность по вкладам на уровне 7,5–8%, но только при подключении к другим продуктам или при выполнении определенных условий.Такие вклады с максимальной доходностью 7,5-8% годовых появились или появятся в ближайшее время в предложениях ВТБ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Росбанка. Повышение ключевой ставки 23 июля стало самым резким с конца декабря 2014 года, ЦБ сослался на высокую инфляцию, которая превышает прогноз. Инфляционные ожидания населения тоже уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года, отметил ЦБ. Банк России тогда принял решение повысить ставку на 1 процентный пункт, с 5,5% до 6,5%. ЦБ не поднимал ключевую ставку так резко с декабря 2014 года, когда ставка выросла сразу на 6,5 процентного пункта, с 10,5% до 17%. В банках считают, что ставки по депозитам будут держаться на уровне 7-7,5% годовых до осени, вопрос об их повышении пока не стоит.