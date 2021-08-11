Из-за слов Александра Лукашенко временного поверенного Белоруссии на Украине вызвали в МИД.

Из-за слов Александра Лукашенко временного поверенного Белоруссии на Украине вызвали в МИД.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность признать Крым российским, если все олигархи России признают его таковым и начнут возить туда продукты. Такое заявление вызвало гнев со стороны украинских властей.Из-за слов Александра Лукашенко о готовности признать Крым российским разразился настоящий дипломатический скандал. Представителя Белоруссии Кирилла Камышева вызвали в МИД Украины и вручили ему ноту протеста.Кириллу Камышеву в МИД Украины сообщили, что считают слова политика готовностью принять участие"в преступлении", которое якобы угрожает суверенитету Украины.Также в МИД Украины потребовали от поверенного объяснений слов белорусского лидера по поводу возможного допуска в республику представителя ЛНР Романа Протасевича. В ведомстве отметили, что раньше Минск не говорил украинским властям об этом.Напомним, Крым вернулся в состав России после законного референдума в 2014 году, на котором практически все жители полуострова выразили желание стать гражданами своей исторической родины.