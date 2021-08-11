В планах – создание первого в России Центра мембранных технологий для разработки новых видов и поколений мембран.

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов посетил производство портфельной компании «РМ Нанотех» во Владимире. Продукция компании – высокотехнологичные фильтрационные мембраны и модули на их основе, необходимые для очистки воды.«Продукт «РМ Нанотех» очевидно может вывести и коммунальное водоснабжение, и производственную водоподготовку на принципиально новый качественный уровень. Мембраниум - продукт советской науки и многолетнего труда российских технологов - уже сегодня получает своё признание в стране и в мире. Группа совместно с партнёрами пилотирует в нескольких регионах проекты, которые вкупе с комплексными инженерными решениями и сервисом, помогут выполнить сложнейшую и в технологическом, и в экономическом плане задачу повышения качества и доступности чистой воды. Мы приветствуем региональных партнёров и технологических инвесторов, проявивших интерес к этому во всех смыслах полезному бизнесу», – отметил Сергей Куликов.В перспективе производство сможет обеспечить до 55% потребностей внутреннего рынка. На данный момент предприятие ежегодно производит порядка 600 000 кв. м мембран и более 14 000 модулей.«По итогам 2020 года доля экспорта составила 21%. Несмотря на то, что текущий год вновь продолжает проходить под знаком COVID-19, мы ожидаем по данному направлению стабильного роста. Мы уже давно подтвердили, что не уступаем по техническим характеристикам лучшим мировым аналогам», – отметил генеральный директор «РМ Нанотех» Эдуард Лисенков.Еще одной задачей предприятия является формирование базы знаний и развитие компетенций. В планах – создание первого в России Центра мембранных технологий для разработки новых видов и поколений мембран.