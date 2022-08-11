Москва получает возможность справиться с последствиями санкций, считает обозреватель агентства Хавьер Блас.

Россия одерживает победу на газовом и нефтяном рынках, что дает ей возможность справиться с эффектом санкций. Об этом пишет в среду обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.Он отмечает, что по итогам июля добыча нефти в РФ практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до 23 февраля 2022 года, и достигла 10,8 млн баррелей в сутки. Минимальный объем фиксировался в апреле и составлял 10 млн баррелей, однако с тех пор лишь увеличивался. Нынешние показатели лишь немного уступают январским, когда добыча достигала 11 млн баррелей в сутки.В то же время растет и стоимость нефти. Если в апреле дисконт на сорт Urals составлял в среднем около $35, то теперь - $20-25. Восстановить показатели добычи и уровень цен удалось за счет переориентации с европейского на другие рынки. Кроме того, Запад не смог добиться от государств Персидского залива решения вывести на рынок крупные дополнительные объемы черного золота, констатирует специалист.По его мнению, высокие доходы от экспорта нефти снижают значимость потерь Москвы в результате сокращения поставок российского газа в Европу. Однако для европейских стран это может означать серьезные последствия: уже в октябре, как прогнозирует обозреватель, произойдет значительный скачок цен на газ в Европе, а зимой властям государств ЕС, возможно, придется ограничить потребление газа. "Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Западом Украины. Европейские политики, которые гнались за одобрением на международной арене, демонстрируя поддержку Киеву, возможно, не проявят столь яростного стремления финансировать меры, направленные на предотвращение дефицита энергии", - заключил Блас.