11 августа 2022 года по народному календарю в России отмечают Калинин день.

11 августа 2022 года по народному календарю в России отмечают Калинин день.ИСТОРИЯЭтот день называется так в честь православного святого, которого так и звали – Калинник. Он жил в 3-4 веках и проповедовал христианскую веру в Галатах. Из-за того, что имя святого напоминает название одной русской ягоды, 11 августа связывают с еще и с этим растением.Калину издревле на Руси считали символом горькой женской доли, которая отказывалась идти под венец не по любви. По легенде, несчастная девушка превратилась в куст калины, ягоды которой красивые, но горькие.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИЛюди варили в этот православный праздник кисели и компоты из калины. А также делали из этих ягод мед и мармелад вперемешку с яблочным пюре. Христиане пекли пироги-калинники. Считалось, что если в этот церковный праздник будут заморозки, весь урожай будет под угрозой вымерзания.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 АВГУСТА 2022 ГОДАВ этот день нельзя рубить калину. Считается, что человек, сделавший это, будет несчастен до конца своих дней. Если же наоборот в этот день обнять калину, можно обрести счастье на долгие годы.Также в этот день нельзя стирать и гладить белье, нельзя наводить порядок в доме и делать всю грязную работу. Народная мудрость не советует в этот день давать кому-то деньги в долг или брать взаймы.Запрещается кого-либо обманывать и сквернословить. Нельзя портить отношения с близкими. Это может обернуться затяжной ссорой.