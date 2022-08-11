В Москве обновлено 58 зданий поликлиник в рамках масштабной программы.

В Москве обновлено 58 зданий поликлиник в рамках масштабной программы.2022 год в Москве называют годом здравоохранения, поскольку в столице строится рекордное количество медицинских объектов – около 30. Кроме того, продолжается реализация масштабной программы модернизации городских поликлиник. В текущем году приведут в порядок порядка 50 таких зданий.Недавно три городские поликлиники открылись после капитального ремонта : филиал № 3 городской поликлиники № 219, детская поликлиника № 98, филиал № 1 детской поликлиники № 58. "Теперь в обновленных зданиях почти 100 тысяч пациентов районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино будут получать качественную и доступную медицинскую помощь", – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Таким образом, к сегодняшнему дню готовы 58 поликлиник. В каждом здании обновили отделку и инженерные системы, установили современное цифровое оборудование, появились комфортные зоны ожидания, удобная навигация и эргономичная мебель.Филиал № 3 городской поликлиники № 219 занимает дом № 8 на Планерной улице с 1967 года. После ремонта в медучреждении появился маммограф, аппарат типа U-дуга, рентген-аппарат. Последним оборудованием обзавелась и детская поликлиника № 98, которая работает в 26-м доме на Дорожной улице. Здание 1977 года постройки полностью отремонтировано. Новейшее медицинское оборудование появилось и в филиале № 1 детской городской поликлиники № 58 (улица Кулакова, 13).В программу модернизации городских поликлиник включено свыше 200 зданий – это половина амбулаторного фонда города.Говоря о строительстве новых медучреждений в столице, стоит отметить их необходимость в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Например, в поселении Внуковское появится три поликлиники. Одна из них будет рассчитана на 750 посещений в смену, другая – на 220 посещений, третья – на 185 посещений.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный филиал № 1 детской городской поликлиники № 42. Подробнее о том "Дни.ру".