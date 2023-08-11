Смотрите Вести в 21.05: когда откроется Ковровская районная больница
Финал реконструкции
-...
Смотрите "Вести" в 21.05: когда откроется Ковровская районная больница
Финал реконструкции
- Коммуникации готовы, территория заасфальтирована. Когда откроется Ковровская районная больница?
Поворот не туда
- Целая поляна забытых игрушек. Кому предназначался груз, найденный в лесу под Муромом?
Горячая пора
- И обратный отсчет до дня знаний. Глава Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной столицы.