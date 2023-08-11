Смотрите Вести в 21.05: когда откроется Ковровская районная больница Финал реконструкции -...

Смотрите "Вести" в 21.05: когда откроется Ковровская районная больницаФинал реконструкции- Коммуникации готовы, территория заасфальтирована. Когда откроется Ковровская районная больница?Поворот не туда- Целая поляна забытых игрушек. Кому предназначался груз, найденный в лесу под Муромом?Горячая пора- И обратный отсчет до дня знаний. Глава Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной столицы.