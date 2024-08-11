Леди Гага получила в подарок от жениха дорогое помолвочное кольцо.

Леди Гага получила в подарок от жениха дорогое помолвочное кольцо.В середине лета знаменитая американская актриса и певица Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, официально подтвердила слухи о своей помолвке. На светском мероприятии 38-летняя звезда представила бизнесмена Майкла Полански как своего жениха и безостановочно светила дорогим кольцом на безымянном пальце.Также недавно Леди Гагу заметили в элитном ресторане Калифорнии с тем же кольцом очень похожем, по мнению журналистов, на помолвочное. По данным СМИ, стоимость украшения может достигать 578000 долларов.Цена кольца вовсе не баснословна для избранника знаменитости, который, по слухам не менее богат, чем его возлюбленная. Именно поэтому не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество с Майклом: перед свадьбой жених и невеста задумали заключить брачный контракт. В настоящее время они обсуждают все условия договора, чтобы в будущем избежать скандалов.Напомним, летом стало известно о сразу нескольких разводах знаменитостей. Разрыв отношений стал достоянием публики и приобрел скандальные окраски в том числе по той причине, что у пар отсутствовал брачный контракт.Так, например, владелица маркетплейса "Вайлдебрриз" призналась, что они с мужем не позаботились об этом заранее. Как говорят в СМИ, Алсу тоже не может поделить деньги со своим супругом Яном Абрамовым. Да и муж блогера Валерии Чекалиной, которая также подала на развод, обратился в суд с иском о разделе имущества.