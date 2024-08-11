В Коврове женщина получила выплаты по беременности и родам лишь после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, жительница Коврова предоставила все необходимые для выплаты по беременности документы пятого июня. Руководство образовательного дошкольного учреждения, где работает заявительница, предоставило не все сведения Отделению Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом директор детского сада не раз получала извещение.В результате отсутствия полных сведений женщина получила выплаты только после обращения в прокуратуру. Идёт расследование дела об административной ответственности.