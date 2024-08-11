Кейт Миддлтон идет на поправку, считает королевский эксперт.

Кейт Миддлтон идет на поправку, считает королевский эксперт.Балморал – поместье, расположенное в живописном Шотландском нагорье, место, где королевская семья проводит спокойный летний отдых. Но в связи с заболеванием принцессы Уэльской в этом году отпуск Кейт и Уильяма был под вопросом.Лишь недавно стало известно о планах Миддлтон и ее семьи на август: они все же планируют посетить фамильный замок. Это станет самым длительным путешествием принцессы с того момента, как болезнь вторглась в ее жизнь.С 2011 года принц Уильям и Кейт каждое лето проводят в замке. Семья занимается рыбной ловлей, устраивает пикники и занимается верховой ездой. Но останавливаться они обычно предпочитают в разбросанных по поместью коттеджах, поскольку в самом здании довольно устаревшая система отопления, поэтому вечерами бывает прохладно.Решение принцессы совершить такое долгое путешествие в Шотландию многие комментаторы, и даже королевский эксперт рассматривают как еще одно подтверждение того, что она добивается хорошего прогресса в лечении и идет на поправку. Ранее Миддлтон говорила, что чувствует себя намного лучше. Сообщается также, что вместе с Уильямом и Кейт в замок приедут и их дети.Кстати, на содержание замка из бюджета королевской семьи каждый год уходит около 3 миллионов фунтов стерлингов. Монархи владеют поместьем с 1852 года. В нем располагается более 50 комнат, а цена его достигает 155 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 16 млрд рублей.Напомним, Кейт Миддлтон часто упрекают в неосознанном желании походить на принцессу Диану. С самого дня помолвки герцогини Кембриджской их сравнивают, но сама Кейт признавалась, что соперничать с "королевой людских сердец", она не стремится, как и не пытается чем-то походить на нее.