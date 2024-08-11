Проверьте, как хорошо вы знаете знаменитый фильм Георгий Данелия.

Проверьте, как хорошо вы знаете знаменитый фильм Георгий Данелия.Знаменитый советский кинохит с Никитой Михалковым в главной роли знаком почти всем. Песню из фильма помнят даже нынешние школьники. Недавно картину заново оцинковали, теперь ее можно посмотреть в улучшенном качестве. Но стоит ли пересматривать советскую классику или вы и так знаете ее наизусть, можно проверить в нашем тесте.ТЕСТ1. В каком году был снят фильм "Я шагаю по Москве"?А) В 1960;Б) В 1962;В) В 1963.2. Какое событие происходит на Чистопрудном бульваре, после чего Коля приглашает Володю к себе домой?А) Володя пачкает одежду;Б) Володе негде ночевать;В) Володю кусает собака.3. Почему Саше нужна отсрочка от армии?А) Он поступает учиться;Б) Он женится;В) Он уезжает.4. Что Коля делает на спор?А) Знакомится с девушкой;Б) Демонстрирует действие гипноза;В) Кукарекает на людях.5. На какой станции метро были сняты кадры, предшествующие знакомству Володи и Коли?А) Студенческая;Б) Воробьевы горы;В) Комсомольская.6. Какой язык по аудиозаписи учит мойщик окон?А) Французский;Б) Английский;В) Итальянский.ОТВЕТЫ1. В) В 19632. В) Володю кусает собака3. Б) Он женится4. Б) Демонстрирует действие гипноза5. А) Студенческая6. Б) Английский