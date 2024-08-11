В ходе проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений были выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 12 апреля 2024 года поступило три заявления об оказании некачественной коммунальной услуги. После 50 рабочих дней на два обращения не даны ответы.По итогам проверки директору муниципального предприятия направлено представление. Право на качественные услуги восстановлено. Руководитель и главный инженер оштрафованы на пять тысяч рублей каждый.