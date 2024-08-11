Пять уволенных работников двух организаций не получили положенные деньги. В общей сложности работодатель задолжал им около 100 тысяч рублей. По факту невыплаты зарплаты было возбуждено два

Пять уволенных работников двух организаций не получили положенные деньги. В общей сложности работодатель задолжал им около 100 тысяч рублей. По факту невыплаты зарплаты было возбуждено два уголовных дела. У двух организаций – один генеральный директор. Названия компаний в Следкоме не называют, но сообщают, что они осуществляют деятельность, связанную с проведением строительных и других экспертиз. Из