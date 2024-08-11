В следующем году будет отремонтирована поликлиника в Боголюбово.

В следующем году в Боголюбово стартует капитальный ремонт местной поликлиники. По информации пресс-службы правительства региона, все необходимые проектные и сметные документы уже подготовлены.На полное обновление инженерных систем выделено 42 миллиона рублей. Планируется также расширение вестибюля и изменение планировки помещений, чтобы отделить прием детей от взрослых пациентов. Вход в поликлинику будет оборудован пандусом для удобства людей с ограниченной мобильностью, а территория вокруг учреждения будет благоустроена.Кроме того, предусмотрены места для парковки, включая специальные парковочные площади для лиц с инвалидностью.