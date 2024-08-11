Жительницу Собинского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат, а также в неуплате средств на содержание детей. При разводе женщина заключила с супругом мировое соглашение, что

Жительницу Собинского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат, а также в неуплате средств на содержание детей. При разводе женщина заключила с супругом мировое соглашение, что двое из пяти детей будут жить у него. В 2023 году 38-летняя женщина незаконно оформила ежемесячную денежную выплату на детей, которые живут у отца. Фигурантка знала, что не в