Россия пожинает плоды неумелой политики в отношении Белоруссии, считает политолог Всеволод Шимов. Оказалось, что спустя почти 30 лет после обретения республикой независимости, Москве не на кого положиться, кроме президента Александра Лукашенко, сказал эксперт.

Россия пожинает плоды неумелой политики в отношении Белоруссии, считает политолог Всеволод Шимов. Оказалось, что спустя почти 30 лет после обретения республикой независимости, Москве не на кого положиться, кроме президента Александра Лукашенко, сказал эксперт.Шимов считает неудовлетворительными результаты работы России с гражданском обществом Белоруссии. Как результат – в республике нет влиятельных сил, на которые Москва могла бы опереться в дни политического кризиса. К тому же, отметил эксперт, из-за антироссийской пропаганды все больше белорусов симпатизируют Западу.Поэтому у Кремля не остается другого выхода, кроме как поддерживать Александра Лукашенко, объяснил Шимов. Но поддержка непопулярного белорусского лидера дорого обходится Москве: тем самым идущий больше месяца протест окончательно приобретает антироссийские формы.По мнению Шимова, опасность радикализации оппозиции сохраняется. Но в отличие от Украины, в Белоруссии нет боевых структур радикалов, которые готовы к уличному насилию.Поэтому акции протеста носят мирный характер. Для их радикализации нет ни людей, ни соответствующего опыта, сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".Напомним, что в ближайшие дни состоится визит Александра Лукашенко в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Ранее СМИ называли дату встречи – 14 сентября.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств будут обсуждать вопросы энергоносителей и кредитов. Речи о поглощении Белоруссии Россией не идет, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.До этого Путин и Лукашенко в течение двух лет обсуждали дальнейшую интеграцию двух стран. Камнем преткновения стали экономические вопросы – скидки на энергоносители, стоимость кредитов и другие проблемы. В недавнем интервью белорусский лидер дал понять, что готов к дальнейшей интеграции, но для этого необходимо, чтобы институты Союзного государства заработали на полную мощность.