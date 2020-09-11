РЦОД системы образования располагается на базе «Владимирского института развития образования имени Л. И. Новиковой».

«Ростелеком» провел обновление инженерной инфраструктуры регионального центра обработки данных (РЦОД) системы образования Владимирской области. Провайдер произвел поставку и монтаж серверного оборудования, интеграцию его в существующую IT-инфраструктуру, установил программное обеспечение. Работы проводились в рамках государственной программы «Информационное общество», которая направлена на развитие единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области.РЦОД системы образования располагается на базе «Владимирского института развития образования имени Л. И. Новиковой» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО). Его ресурсы использует система электронного дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО). На обучающей платформе в период пандемии было создано свыше 42 тысяч курсов, с которыми ежедневно дистанционно работали более 150 тысяч пользователей. Доступ к платформе имеют школы, колледжи, училища и организации дополнительного образования региона. При этом учреждениям не требуется закупать дополнительное оборудование или программное обеспечение.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Компания "Ростелеком” максимально вовлечена в процесс создания необходимых условий для обучения, в том числе дистанционного. В апреле текущего года увеличена пропускная способность каналов связи для 117 общеобразовательных учреждений Владимирской области. Скорость доступа в сеть интернет выросла до 100 Мбит/с. В результате повышено качество дистанционного образования в 80 сельских школах. Обновление серверного оборудования РЦОД позволит расширить возможности системы образования нашей области и обеспечить ее бесперебойную работу. Платформа функционирует без сбоев и с большим запасом прочности».Виктория Полякова, проректор по информатизации ГАОУ ДПО ВО ВИРО, кандидат педагогических наук:«Региональный центр обработки данных является не только площадкой для дистанционного и смешанного обучения во всех учреждениях системы образования Владимирской области, но также обеспечивает надежность и качество работы 14 автоматизированных информационных систем. Модернизация РЦОД позволит учащимся, педагогам и родителям комфортно работать с такими системами, как "Электронный детский сад”, "Электронная школа”, "Электронный колледж”, заносить инновационный опыт в Региональный банк эффективных педагогических практик, а руководителям — принимать управленческие решения на основе данных АИС "Мониторинг образования”. Расширение технических возможностей РЦОД создают условия для дальнейшей цифровой трансформации регионального образования».С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».* * *