Итоги пятницы корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!

- Наркотиков не было. Какое наказание вынес суд мелеховскому гонщику , из-за которого погибли двое детей?- Время сделать выбор. Во Владимире началось досрочное голосование за кандидатов в депутаты горсовета.- Археологическое счастье! Какую уникальную находку сделали в Александрове?- Кому достались лучшие места на открытии театрального сезона?Итоги пятницы корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!