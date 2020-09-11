мер социальной поддержки в 2020 году предусмотрено свыше 10,5 млрд рублей.

Если в прошлом году на меры социальной поддержки потратили 7, 3 млрд рублей, то в этом году эта сумма увеличилась до 10, 5 млрд рублей. На что тратят эти деньги, рассказал первый заместитель Губернатора Себргей Шевченко. Как он рассказал, в 2020 году численность получателей социальных услуг увеличилась в среднем на 10 процентов. А выплаты пособий и компенсаций семьям с детьми увеличились в два раза. На эти цели предусмотрено 4,9 млрд рублей. Ежемесячная выплата детям с 3 до 7 лет потребовала внедрения собственного програмного обеспечения.- Для технического обеспечения этих выплат Владимирская область использовала федеральную информационную систему. Планировалось, что она позволит оперативно получать сведения о семьях. Однако необходимая информация поступала в учреждения социальной защиты населения не оперативно. С июня разработана и внедрена собственная ведомственная информационная система, которая ускорила процесс работы. Выплаты произведены более чем на 31 тысячу детей на общую сумму 1 млрд 342,7 млн рублей. До конца года на эту выплату дополнительно будет направлено 354 млн рублей. Вопрос предоставления ежемесячной выплаты находится на постоянном контроле Губернатора» – отметил Сергей Шевченко.