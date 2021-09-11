Мероприятие прошло в честь празднования Дня города.

Во Владимире 10 сентября в рамках празднованияу ДК «Молодёжи» обновили Доску почёта. Во время церемонии вручения свидетельств на неё занесли имена 12 отличившихся горожан, представителей предприятий, а также 12 организаций областного центра.«Каждый из вас - настоящий профессионал и патриот Владимира, отдающий силы и талант развитию и процветанию любимого города», - отметил во время мероприятия первый вице-мэр Владимир Гарев.В ответном слове технический директор «Автоприбора» Виктор Чувашов поблагодарил горадминистрацию за высокую оценку труда предприятия.Напомним, что полная программа торжеств, запланированных к Дню города, опубликована по .