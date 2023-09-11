Владимиру присвоено почетное звание Город трудовой доблести. Указ об этом подписал сегодня...

Владимиру присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".Указ об этом подписал сегодня Президент России Владимир Путин.Инициативу Общественной Палаты Владимира в феврале 21-ого года поддержали 77 некоммерческих организаций. В онлайн-голосовании в поддержку предложения высказались 95 процентов респондентов. Ходатайство Президенту России о присвоении Владимиру звания "Город трудовой доблести" направил губернатор Александр Авдеев.Напомним, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.Фото: ГТРК Владимир