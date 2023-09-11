Владимиру присвоено почетное звание Город трудовой доблести.
Указ об этом подписал сегодня...
Владимиру присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".
Указ об этом подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Инициативу Общественной Палаты Владимира в феврале 21-ого года поддержали 77 некоммерческих организаций. В онлайн-голосовании в поддержку предложения высказались 95 процентов респондентов. Ходатайство Президенту России о присвоении Владимиру звания "Город трудовой доблести" направил губернатор Александр Авдеев.
Напомним, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Фото: ГТРК Владимир