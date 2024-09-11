Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.

В Гороховце Владимирской области 10 сентября простились с 44-летним бойцом СВО Романом Чистяковым. Об этом его дочь Дарина рассказала журналистам «День во Владимире». Девушка вспоминает, что жизнь Роман посвятил семье и работе.Роман был мобилизован и отправлен в зону боевых действий. Сначала он служил на территории Украины, а затем его направили в Курскую область. Его жизнь оборвалась 17 августа. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.Напомним, ранее мы писали, что