Третий фигурант уголовного дела находится в федеральном розыске.

Во Владимирской области трое молодых людей на улице избили участника спецоперации Александра К. Двое из них в скором времени предстанут перед судом. Третий фигурант уголовного дела смог скрыться от следствия. Сейчас молодой человек находится в федеральном розыске. О ходе расследования — в тексте .Били руками и ногамиКонфликт произошел в городе Александров ночью 12 мая. 28-летний молодой человек у входа в ночной клуб First спровоцировал конфликт с 43-летним мужчиной. На помощь агрессору пришли двое несовершеннолетних приятелей. Они повалили человека на землю, наносили удары руками и ногами.Драка происходила под уличными камерами видеонаблюдения. Позднее запись показали по федеральному телевидению, в программе «Вести — Дежурная часть». С ее помощью искали подозреваемых.Заведение с английским названием First пользуется популярностью в небольшом городе. Как правило, в заведении не хватает мест для всех желающих. Наиболее частые жалобы посетителей — на охрану ночного клуба. Видимо, в тот вечер сотрудники также не отреагировали на конфликт.История с избиением бойца спецоперации получила публичную огласку в конце июня. На тот момент мужчина после госпитализации снова отправился «за ленточку» после госпитализации. В ходе драки ему был причинен вред здоровью средней тяжести.Не искали?По словам жены военнослужащего, полицейские не предпринимали должных усилий, чтобы установить личности преступников. Супруга вместе с мужем отдыха в ту злополучную ночь в клубе.На ситуацию во Владимирской области обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.«В эфире федерального канала вышел сюжет об избиении участника специальной военной операции группой молодых людей. По поручению руководителя следственного управления инициирована передача материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей регионального СК России», — указали в ведомстве 23 июня.Дело возбудили по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» практически через полтора месяца после драки.Двух парней удалось задержать. Их обвиняют в совершении двух преступлений, группой лиц по предварительному сговору — хулиганства с применением оружия и насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия (п.«г», п.«д», п.«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Сейчас 28-летний и 18-летний жители Александрова находятся под стражей.Третий фигурант скрылся. Следователи считают, что молодой человек находится за пределами России. Его заочно арестовали.Сейчас материалы уголовных дел передали для рассмотрения в Александровский городской суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.Напомним, что в городе Ковров 37-летний мужчина решил отомстить бывшей любовнице после расставания и поджег ее автомобиль на парковке магазина. Через месяц он избил друга до смерти из-за музыкальной колонки. В скором времени обвиняемый .