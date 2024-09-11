Авария с пострадавшими случилась на Рпенском проезде вчера, 10 сентября, в 16:25. 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» двигался в направлении улицы Юбилейной. Как сообщили в ГАИ, в

Авария с пострадавшими случилась на Рпенском проезде вчера, 10 сентября, в 16:25. 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» двигался в направлении улицы Юбилейной. Как сообщили в ГАИ, в районе дома №3 на улице Красносельской машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «Мерседес Бенц», которым управлял 30-летний мужчина. Различные травмы получили трое: водитель «Фольксвагена»