Разбирательства начались после обращений трёх женщин.

Прокуратура Владимирской области защитила права 11 многодетных семей на получение материнского капитала. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Разбирательства начались после обращений трёх женщин. Им отказали в материнском капитале из-за того, что детям исполнилось три года, а подать заявление на распоряжение средствами можно якобы, когда ребенку от полутора до трех лет. А нововведение появилось только в сентябре 2023 года и на тот момент дети женщин были уже старше трех лет.Прокурором было восстановлено право на выплату средств. Но оказалось, что еще 8 семьям не были выплачены денежные средства из-за изменений законодательства. Напомним, ранее мы писали, что