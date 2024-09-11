Насколько хорошо вы помните знаменитую сказку?

Насколько хорошо вы помните знаменитую сказку?Сказку о Морозко помнит, наверное, почти каждый житель нашей страны. Многие смотрели мультфильм, читали книгу или наслаждались кинокартиной, главную роль в которой сыграли Александр Хвыля, 15-летняя фигуристка Наталья Седых и Инна Чурикова.Предлагаем вам пройти наш непростой тест и погрузиться в воспоминания.ВОПРОСЫ1. Как мачеха звала Настеньку?А. ЗаморашкаБ. БедовенькаяВ. Медовенькая2. Какую песню в фильме исполнил Морозко?А. "В лесу родилась елочка"Б. "Маленькой елочке"В. "Ой, мороз, мороз"3. Какую кличку носила собака Настеньки?А. ТузяБ. ТяпаВ. Ляпа4. В какую игру Старичок-боровичок предложил сразиться Ивану?А. В пряткиБ. В догонялкиВ. В городки5. Что Старичок-боровичок преподнес Ивану в качестве подарка?А. ЗеркалоБ. Вязанный клубокВ. Лук и стрелы6. Какое блюдо сватья попросила приготовить Марфушечку?А. Гусиные потрошкаБ. Паштет из перепелаВ. Свиные уши7. Кто из героев фильма решил погадать на ромашке?А. ИванБ. НастенькаВ. РазбойникиОТВЕТЫ1. В. Медовенькая2. А. "В лесу родилась елочка"3. Б. Тяпа4. Б. В догонялки5. В. Лук и стрелы6. А. Гусиные потрошка7. В. Разбойники