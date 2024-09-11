Количество выходных останется неизменным, как и в 2024 году, но будут некоторые изменения.

Во Владимирской области, а также на всей территории Российской Федерации, был утвержден график выходных дней на 2025 год. Как заявил руководитель Министерства труда РФ Антон Котяков, количество выходных останется неизменным, как и в 2024 году, но будут некоторые изменения.31 декабря все также считается выходным днем. А в целом новогодний отдых продлится с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025. Также 23 февраля, будет выходным, что позволит россиянам отдохнуть в субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля. То же самое и с 8 Марта - отдых возможен в субботу и воскресенье, 8 и 9 марта.В майские праздники ожидаются 8-дневные каникулы, с перерывом на три дня: выходные с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. Еще одни трехдневные выходные будут на День России в июне: с 12 по 15 число. В ноябре выходные со 2 по 4 число. Уточняется, что осенью 2025 года будет одна рабочая суббота.Напомним, ранее мы писали, что