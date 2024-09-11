Секрет Григория Лепса раскрыл эксперт.

Секрет Григория Лепса раскрыл эксперт.Летом Григорий Лепс представил публике свою молодую невесту. Авроре едва исполнилось 18 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, певец не чувствует себя рядом с девушкой стариком. Это доказывает его смелость в стилистических решениях.Так, на одном из недавних частных мероприятий исполнитель хита "Самый лучший день" появился перед зрителями в новом образе. Артист сбрил волосы по бокам, оставив лишь сверху небольшое количество растительности. Но этот шаг, по словам специалиста по волосам Ивана Грома, стал его фатальной ошибкой.По мнению стилиста, связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен. Эксперт заметил у певца проблемы с волосами. Ранее это было не возможно сделать, поскольку прическа Григория была либо экстремально короткая, либо длинная, когда его шевелюра начинала завиваться в кудри.Иван Гром заявил, что Лепс страдает от алопеции – выпадения волос, и порекомендовал артисту носить только короткие стрижки. Они успешно помогут скрыть недостаток. А длинные волосы певицу категорически не рекомендованы, потому что, по мнению специалиста, исполнитель имеет тонкие волосы, и они будут придавать образу нездоровый вид.Кроме того, Гром предположил, что Лепс уже делал пересадку волос, потому что на "Новой волне" появился с выбритым затылком, а на фронтально-теменной зоне волосы остались на месте.Учитывая отношения артиста с молодой девушкой, эксперт еще раз настоял на том, что звезде эстрады нельзя сильно отращивать волосы. Это придает ему несколько лишних лет.