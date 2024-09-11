В “Экопарке” парят отдыхающих и сливают нечистоты? Так считают жители села Богослово. Конфликт между селянами и владельцами банного комплекса не исчерпан. В прошлый раз народ

В “Экопарке” парят отдыхающих и сливают нечистоты? Так считают жители села Богослово. Конфликт между селянами и владельцами банного комплекса не исчерпан. В прошлый раз народ жаловался на нарушение тишины пятничными вечерами и в выходные. Напомним, перед выходом первого репортажа в эфир местные попросили согласовать с ними журналистский текст, но получили отказ. Тогда жители Богослово прислали